Päris valmis väljak veel siiski ei ole, tunnistas Lüganuse abivallavanem Arno Rossman, et tööde venimises on süüd nii koroona tõttu pikaks veninud tarnetel kui ka ehitajal.

Puudu on suurem osa haljastusest, kohati tuleb paremini paika sättida vajunud kive, mis platsile lohud tekitasid. See paistis hästi silma nädala algul pärast öist tugevat sadu, kui mitmel pool veeloigud pikemalt püsima jäid. Mõned kivid, millele ehitaja raskete masinatega praod sisse sõitis, on vaja välja vahetada.