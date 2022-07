"Tervise peale hakkab see töö nii palju, et mõistlikum oli lahkuda," põhjendas Rossman ameti mahapanekut.

Küsimusele, kas tööpinged on kasvanud eelkõige Lüganuse vallas käivitatud koolireformi tõttu, mille raames soovib vallavalitsus Lüganuse kooli sulgeda, mis on kaasa toonud vallavõimu ja koolipere vahelise vastasseisu, vastas Rossman jaatavalt. "Eks see kindlasti lisab pingeid. Ei ole ju kõik enam endine kas või [vallavõimu] suhetes kogukonna ja kooliga," sõnas ta.