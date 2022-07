Kohus lõpetas Estonia kaevanduse kummalise juhtumi kriminaalasja

Sündmused selle kriminaalasja alustamiseks hakkasid hargnema pärast seda, kui kaevanduses tehti inventuur ning avastati hulgaliselt tootmisega seotud esemeid, mis ei olnud arvele võetud. Väidetavalt olid need esemed maa all eri kohtadesse peidetud, mistõttu ettevõte sai kahju, kuna ei saanud oma vara kasutada. Selles asjas peeti kinni ja anti kohtu alla kaks kaevanduse töötajat, kes said süüdistuse usalduse kuritarvitamises, kuid kes nii eeluurimisel kui kohtus süüd ei tunnistanud.