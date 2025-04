Valmistumine ei tähenda seda, et meil kunagi oma valmisolekut kindlasti kasutada tuleb. Küll aga seda, et me teame, mida teha, kuidas olla ja kuhu minna, kui ühel hetkel selleks vajadus on.

Enne sõda Ukrainas oli meie tsiviilkaitse pea olematu, sest riik ei näinud piisavat vajadust sellesse panustada. Usuti, et midagi ei juhtu ja NATO kilp on piisav heidutus. Nüüd on mõtteviis kardinaalselt muutunud ja selge, et me peame olema valmis ka kõige mustemaks stsenaariumiks. Ja siin ei aita enese veenmine, et midagi ei juhtu. Peame lootma, et midagi ei juhtu, kuid teadma, mida teha siis, kui ikkagi juhtub. Ja selleks saate veidi teadmist ka tänasest Põhjarannikust.