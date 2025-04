KÜSITLUS Mis on teie linnas või vallas kõige teravam probleem?

Foto: Peeter Lilleväli Leo Raidma, pensionär: Kohtla-Järvel on vaja palju ära teha, ent mulle on jäänud mulje, et võimuesindajatel kulub kogu aur mitte niivõrd linna probleemidele konstruktiivsete lahenduste leidmisele, kuivõrd igasugu parteitülidele − püütakse puudusi otsida, et üksteist alandada...

Foto: Peeter Lilleväli Tamara Šatalova, teenindusvaldkonna töötaja: Raske öelda. Teed on meil Kohtla-Järvel head ja linn puhas − sellel hoitakse silma peal. Üldiselt olen kõigega rahul. Peamine, et võimud inimeste eest hoolitseksid ja kõigil äraelamiseks raha jätkuks.

Foto: Peeter Lilleväli Natalja Šabartšina, Ahtme klubi direktor: Tarvis on korraldada rohkem üritusi 21-40aastastele noortele, et nad ei kipuks siit ära sõitma. Töö on tähtis küll, aga see on halb, kui pole millegagi oma vaba aega sisustada. Luua tuleb rohkem võimalusi spordiürituste läbiviimiseks, sest hinnad lähenevad meil juba pealinna omadele, tingimusi aga on veel vara võrrelda.

Foto: Peeter Lilleväli Olga Ivanova, maaler: Kohtla-Järvel oleks vaja nii mõndagi muuta, kuid minu meelest napib enim infot. Linnavalitsusse niisama lihtsalt ei pääse, ainult eelnevalt registreerides, aga mis siis, kui mul on pakiline küsimus? Ametnikke on väga palju ning pole selge, kes millega tegeleb. Korteriühistud ei saa piisavalt tuge. Põhja mikrorajooni teed on jubedas seisukorras, eriti talviti.