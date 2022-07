Neljapäeval peab piir Narvas Ivo Linna laulude saatel

Kontsert-perepäev "Piir peab" on pühendatud piirivalve sajandale aastapäevale. Sellise pealkirjaga sündmusel on rahval võimalik piirivalvurite tööga lähemalt tutvuda. Kohal on ka neljajalgsed piirivalvurid, kes teevad eraldi etteaste koos piirivalve kiirreageerijatega.