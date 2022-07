Lidl teatas Jõhvi poe avamise aja

Uuel kauplusel on kõrgete lagedega 1400 ruutmeetrine müügisaal ning laiad vahekäigud. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat.

Hoone juurde kuulub suur parkla 120 laia parkimiskohaga, millest 2 parkimiskohta on mõeldud liikumispuudega inimestele ja 2 parkimiskohta peredele. Ratturitele on turvaliseks parkimiseks ette nähtud 16 jalgrattakohta.

Jaemüügifirma Lidl, mis on osa Schwarzi jaekontsernist, mille peakontor asub Neckarsulmis, on üks juhtivaid ettevõtteid toiduainete jaemüügisektoris Saksamaal ja Euroopas. Lidl on esindatud 32 riigis üle maailma ning haldab 12 000 kauplust ja enam kui 200 logistikakeskust 31 riigis. Lidlis töötab üle 360 000 töötaja.