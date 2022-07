INTERVJUU ⟩ Anatoli Štšura: "Hea dirigent tajub publikut seljaga"

Narva sümfooniaorkestri dirigent Anatoli Štšura tajub publikut seljaga ning on valmis kõik oma oskused mängu panema, et publikuga kooskõla saavutada.

Narva sümfooniaorkestri kunstiline juht ja dirigent Anatoli Štšura usub, et inimesele on kõige tähtsam leida oma tee, siis läheb tal elus kõik hästi. Ta kinnitab, et tema on oma tee leidnud. Vestlesime temaga elust, tööst ja muusikast pärast Kohtla-Järve pargitiigil kõlanud klassikalise muusika kontserti "Muusika vee peal", mis tõi kokku hulgaliselt publikut ja pälvis rohkelt positiivset vastukaja.