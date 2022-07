LÜHI ⟩ Värske kultuuriminister kavatseb kandideerida riigikogusse Ida-Virumaal

Hartman kinnitas intervjuus ERRi portaalile, et on otsustanud kandideerida ja kui vähegi võimalik, siis kandideeriks ta Ida-Virumaa ringkonnas, sest see on piirkond, mille pärast tema süda kõige rohkem valutab. "Ma olen seal üles kasvanud ja ma väga tihedalt käin seal ning olen kursis nende teemade ja inimeste muredega, mis seal on," ütles ta.