JUHTKIRI ⟩ Kes pääseb Kohtla-Järve võimukarussellile?

Viimaste nädalate sündmustest on kõigi tähendusrikkam linnavalitsuse otsus kutsuda Valeri Korb ja Ljudmila Jantšenko tagasi Ida-Viru keskhaigla nõukogust. Korbi tegevusse viimase veerandsajandi jooksul Kohtla-Järvel saab suhtuda eri moodi, aga ei saa eitada, et just haigla arendamine on üks tema suuremaid ja silmapaistvamaid õnnestumisi.

Ta pani täppi sellega, et kutsus sajandi alguses kiratsenud haigla strateegiliseks partneriks Tartu ülikooli kliinikumi, mis on andnud ravikvaliteedile uue taseme. Nõukogu esimehena oli tal kaalukas roll nende investeeringute saamises, mis on võimaldanud ehitada uued haigla korpused ja sisseseade ehk nagu on öeldud, see haigla on jõudnud 21. sajandisse.

Kohtla-Järve praegune linnapea Toomas Nael tunnistas mullu detsembris, et nõustus linnapeaks kandideerima, kuna selle ettepaneku tegi Korb, kes on tema silmis autoriteet. Poolt aastat hiljem heitis Naela linnavalitsus Korbi haigla nõukogust välja ja pani sinna kaks volikogu saadikut, kel ei meditsiinist ega majandamisest seni väga silmapaistvaid saavutusi ette näidata pole. Juba varem oli linnavalitsus määranud linna esindajaks haigla nõukogusse firma N&V juhatuse liikme Maria Merkulova. Tema juhtimisel ulatub N&V aina kasvav riigimaksuvõlg juba üle 600 000 euro ja majandusaruannegi on tähtajaks esitamata.