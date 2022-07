Meinhard Laksile pühendati 100. sünniaastapäevaks nii maale, mälestusi kui laule

"Kas on teada, miks vanad inimesed rohkem mäletavad oma noorusaega kui eilset päeva? Ma arvan, et tark loodus on lahendanud ajaloo edasiandmise otse pealtnägijalt. Vanaemad hoidsid ju lapsi. Lapsed mangusid lugusid. Ja vanaemad jutustasid oma noorusajast ja ka oma vanaemalt kuuldust."