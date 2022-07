VIDEO ⟩ Tuletorni kontserti nautis Rannapungerjal mitu tuhat inimest

Tänavuse festivali kava oli eelmistega võrreldes tugevamate džässi mõjudega. Jason Hunter ja Sofia Rubina esitasid Louis Armstrongi loomingut. Rein Rannap tegi oma menulugudele nagu "Raagus sõnad", "Vana vaksal", "Must lind" ja "Keegi tulla võib" džässilikud seaded ning need kõlasid Maarja ja bändi Rannap-Ahven-Kass-Daniel esituses. Võimsa ja sugestiivse esitusega võttis publiku pihku Anna Kaneelina koos bändiga.

"Ma olen õnnelik ja mul pole lihtsalt sõnu," rõõmustas Ida-Virumaalt pärit Guido Kangur festivali õnnestumise üle. Ta on valinud kontserdile artiste eelkõige oma maitse põhjal, kuid see läks sel aastal eriti hästi kokku ka festivalikülastajate maitsega. "See annab innustust juba praegu mõelda järgmise aasta kontserdile."