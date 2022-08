Narva ametnikud ei taha otsust tanki edasise saatuse kohta enda kanda võtta

Narva linnavolikogu fraktsiooni Narva Heaks esimees Aleksei Jevgrafov kardab, et tankimonumendi mahavõtmise otsus võib kusagil Tallinnas juba tehtud olla. Tema sõnul on praeguse valitsuse puhul täiesti võimalik, et monument teisaldatakse öösel ilma linnaelanikke eelnevalt teavitamata.

"Ma kardan ja usun, et suure tõenäosusega on tanki puudutav otsus Tallinnas tegelikult juba ära tehtud ning küsimus on vaid selles, kuidas see ära vormistatakse, sest tank on Narva oma. Loodan väga, et Narva linnavalitsus ei hakka iseseisvalt demonteerimise otsuseid tegema. Linnavalitsusel on selleks hoovad olemas küll, kuid võib vaid oletada, kas linnapea Katri Raik selle vastutuse enda peale võtab," sõnas Jevgrafov.