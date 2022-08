Väidetavalt keeldus Narva restoran tanki demonteerimist pooldavat saadikut teenindamast

Mitmed Põhjarannikuga mitteametlikult suhelnud poliitikud kinnitasid, et üks valitsuskoalitsiooni kuuluv Narva volikogu liige jäeti restoranis Old Trafford teenindamata. Nende sõnul olevat seal leti taga omamoodi must nimekiri nendest koalitsiooniliikmetest, kes on avalikult teatanud, et hääletavad tanki demonteerimise poolt. Mitte ükski mitmest küsitletud volikogu liikmest ei täpsustanud, keda poliitikutest täpselt diskrimineeriti.