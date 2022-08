Narva poliitikud ei tulnud tanki teisaldamisega ise toime

Narva linnavolikogu võttis 15. augusti erakorralisel istungil üleriigilise ja kohaliku meedia pingsa tähelepanu all tanki teisaldamise otsuse eelnõu päevakorrast maha. Istungit ainult vene keeles juhatanud volikogu aseesimees Natalia Umarova (fraktsioon Eesti 200) selgitas, et võtab selle küsimuse päevakorrast maha, et jätkata hiljem selle arutelu fraktsioonide vahel.