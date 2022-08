Alutaguse volikogu uueks esimeheks sai Marek Kullamägi

Tema sõnul on Alutaguse kõige ürgsema metsaga piirkond Eestis ja kindlasti tuleb üheskoos pingutada selle säilimise eest. "Viimastel aastatel on tehtud märkimisväärseid investeeringuid Peipsi järve põhjakaldale, millest on kujunemas nõutud turismipiirkond. Leian, et Alutaguse vallal on palju potentsiaali, mida tuleks veelgi paremini ära kasutada," sõnas ta.