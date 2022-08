Suvine keeleamps eesti peredes paneb suhtlema

"Georgi sai juba varem väga hästi eesti keelest aru, pigem oli mure rääkimise julguses. Nüüd on tema sõnavara veel rikkam. Märkasin, et eesti keel läks telefonisõnumites ilusamaks juba kolmandal-neljandal päeval," ütles Anne Meldre.

Ta on tänulik vastuvõtvatele peredele, kes on nõus tulema kümneks päevaks oma mugavustsoonist välja ja õpetama mitte ainult eesti keelt, vaid ka eesti meelt ja kultuuri. "Ma jälgin juba teist aastat, kuidas õpilased vabanevad oma mullist ja tulevad tagasi teistsuguste hoiakutega. Ka nende eesti keel on lühikese ajaga tõesti teisel tasemel."