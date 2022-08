Ida-Viru keskhaigla nõukogu esimeheks sai Anton Dijev

Kohtla-Järve linna esindaja haigla nõukogus on peale Dijevi ja Abassovi veel linnavolikogu aseesimees Maria Merkulova, kes on osaühingu N&V juhatus esimees. Kolmapäevase seisuga on Merkulova juhitaval firmal N&V riigi ees rohkem kui 600 000 euro suurune maksuvõlg, millest suurema osa tasumiseks pole sõlmitud maksuametiga ka maksegraafikut. Võlg on viimase poole aasta jooksul kasvanud.