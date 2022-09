Tehnika puudus ei võimalda põlevkivi kaevandamist kiiresti suurendada

Kui veel 2017. aastal kaevandas Enefit Power Estonia kaevanduses ja Narva karjääris kokku 16 miljonit tonni põlevkivi, siis eelmisel aastal vaid 6,5 miljonit tonni. Tänavu on põlevkivi tarbimine elektrijaamades küll oluliselt tõusnud, kuid seda peamiselt laovarude kasutamise arvelt. Suuremat kaevandamismahtu ennustab Vainola järgmiseks aastaks, mil see võib tõusta 9-10 miljoni tonnini sõltuvalt sellest, kui kiiresti õnnetub vajalik kaevandustehnika kätte saada.

Estonia kaevanduse vastavatud läänetiivas käivad praegu põhiliselt läbindustööd ja kaevandamismaht on veel väike. "Kuid see avab uusi võimalusi eeloleva talve teiseks pooleks, kui nõudlus peaks tipu saavutama," sõnas Vainola.

Mahu kasvule vaatamata ei ole tema meelest siiski kohane rääkida naasmisest põlevkivielektri ajastusse. "16 miljonist tonnist aastas jääme väga kaugele. Me katame praegu ja lähiaastatel põlevkiviga ikkagi lühikeseks ajaks neid tipukoormuse perioode, mil elektrist on eriti suur puudus."

Hooldustööd käivad nagu võidusõidu ajal boksis

Et leevendada kaevandustehnika puudust, on seitse päeva nädalas töös Eesti Energia Jõhvis asuv teholoogia- ja hooldusettevõte Enefit Solutions, kuhu on eelkõige kaevandustehnika ja -seadmete hoolduseks ja remondiks sel aastal tööle võetud 130 inimest. "Ehitame masinaid ümber ja püüame hooldustsükleid lühemaks muuta. Need kaevandustest tulevad masinad ei jõua piltlikult öeldes isegi maha jahtuda, kui peavad minema uuele ringile. See on peaaegu nagu Le Mansi 48 tunni võidusõidu hooldusboks," kirjeldas Vainola pingelist olukorda.