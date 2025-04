Pühapäeval Jõhvis toimuval Sinilillejooksul osalemisega saab toetada kaitseväe veterane

Pühapäeval, 6. aprillil kell 12 antakse 3,2 kilomeetri pikkusele jooksule start Jõhvi keskväljakult. Nagu mullugi, viib rada osalejad promenaadi tunneli kaudu muusikaväljakule ning sealt läbi pargi kaitseväe linnaku lähedale, kus tehakse tagasipööre ning tullakse mööda Pargi tänavat ja promenaadi keskväljakule finišisse. Ühtlasi on Sinilillejooks ka hilissügiseni kestva jooksuhooaja avasündmus Ida-Virumaal.

Sinilillekampaania koordinaator Pille Aruvee ütles, et Jõhvi on Tallinna ja Tartu kõrval kolmas linn, kus tänavu Sinilillejooks toimub. Võrreldes eelmise aastaga peaks korraldus olema professionaalsem, sest selle viib läbi Rakvere ööjooksu, Narva talvejooksu ja paljude teiste suurte ja tuntud rahvaspordiürituste korraldaja MTÜ Rakvere Maraton eesotsas Marko Tormiga.

Sinilillejooksul võetakse aega ja selgitatakse ka kiiremad, kuid põhiline eesmärk on Aruvee sõnul siiski osalemine, sest sellega peetakse meeles ja toetatakse kaitseväe ja kaitseliidu veterane. Distantsi võib läbida nii joostes kui kõndides.

Registreerumisel kuni 3. aprillini annetavad osalejad veteranidele 10 eurot ja need, kes teevad seda alates 4. aprillist, 20 eurot. Mudilastele mõeldud kell 11 algavatel 200 meetri pikkustel Sinilillekese jooksudel, mis toimuvad keskväljaku ääres promenaadil, osavõtutasu pole. Registreeruda saab veebilehe annameau.ee kaudu. Võistluspäeval lõpeb Jõhvi keskväljakul registreerimine pool tundi enne starti.

Sinilillekampaania "Anname au!" toimub tänavu kaheteistkümnendat korda ja see algas teisipäeval Sinilillejooksuga Tallinnas Stroomi ranna lähedal. Kampaania eesmärk on tunnustada ja toetada kaitseväe ja kaitseliidu veterane, kes on kaitsnud maailma eri paigus koos Eesti liitlastega vabadust ja demokraatiat. Sinilillesümboolika müügist ning heategevuslike spordi- ja liikumisürituste korraldamisest kogutav tulu kasutatakse reservis olevate veteranide vaimse tervise abisüsteemi loomiseks.