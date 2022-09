JUHTKIRI ⟩ Eesti inimeste solvaja peab leppima põlastusega

Tema järgnenud selgitust, et ametlikust ideoloogiast rääkides pidas ta silmas valitsust, mitte aga eesti rahvast, ei saa tõsiselt võtta. Staažika parlamendiliikmena teab ju Stalnuhhin väga hästi, et valitsus ei ole mingi elanikest eraldi seisev isehakanute kamp, kes on ei tea kuidas võimule pääsenud. Demokraatlikus Eestis on võimul need poliitilised jõud, kelle on sinna valinud suurem osa kodanikest. Valitsuserakondi toetab valdav osa Eesti inimestest. Muu hulgas oli ülekaalukas osa Eesti elanikest mitmete küsitluste põhjal ka selle poolt, et Narva tank ja teised Kremli ideoloogilisteks relvadeks muutunud punamonumendid maha võetaks.