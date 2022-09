Narvas etendub ainulaadse klouniteatri müsteerium

"Müsteerium" on liigutav ja hingeline lugu, mis kätkeb endas kõige erisugusemaid emotsioone ja läbielamisi. See on peadpööritav teekond läbi karnevalide stiihiate ja maailmade, õhtu soojas, romantilises ning puhuti ka kuumas ja kosmilises atmosfääris.

Ühendades endas klounaadi, pantomiimi ja tantsu eri žanre ja stiile, jutustab "Müsteerium" eredatest ja dramaatilistest hetkedest inimese elus ning saatuses. Sunnib meid hetkekski mõtlema sellele, kui kaunis on maailm meie ümber, ning kinnitab taas kord: ehkki me kõik oleme erinevad, mõistame me üksteist suurepäraselt.

Klouniteatri näitlejad esitavad nii juba tuntud ja armsaks saanud numbreid kui ka uusi lugusid, improvisatsioone ja etüüde. Teatri ühe asutaja, kuulsa valge klouni Stanislav Varkki sõnul on nad "Müsteeriumi" juba palju kordi esitanud erinevates kohtades, kuid iga etendus on sellegipoolest kordumatu, kuna rikkalik repertuaar võimaldab neil olenevalt publikust ja esinemiskohast alati improviseerida. Seetõttu on seegi kord kõik ebatavaline ja uus.

Eestis ainulaadne teatritrupp Giraffe Royal (tõlkes Kuninglik Kaelkirjak), mille juured viivad tagasi müstiliste karnevalide traditsioonini, tähistab tänavu oma 35. tegevusaastat. Oma lavastustes kasutavad nad visuaalkunsti ja -teatri ainulaadset sümbioosi. Nende viljeldavas žanris ei ole sõnu enamasti vaja ning tee vaatajate südamesse ja mõtetesse leitakse muusika, liikumise, kostüümide ja emotsioonide kaudu.