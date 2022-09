Kasvav võim sunnib ametnikud poliitikute rolli

Probleem on laiem ja hüüdis tulles aastaid tagasi. Ametnike ja eriti kõrgemate ametnike kätte on Eesti poliitikute võimekuse kahanedes koondunud üha suurem võim kõige selle üle, mis tegelikult oluline on.

Kuidas saab see olla probleem, vähemalt ametnike enda, kui mitte laiemas vaates? Väga lihtsalt: võimuga on Eesti avatud ja konkurentsitiheda meediaga ühiskonnas alati kaasnenud vastutus ning kohustus oma tegevusi, valikuid ja eesmärke selgitada. See on midagi, milleks valijate mandaadita võimu juurde jõudnud inimesed reeglina valmis ei ole.

Varem pidid aru andma poliitikud. Ametnikud võisid tagaplaanil olla, välja arvatud ehk üksikutel juhtudel, kus selgelt oli tegu ametkondliku ebaõnnestumisega või poliitikute sooviga saata ajakirjanike ette enda asemel ebamugava teema summutamiseks või lihtsalt argusest keegi muu.

ANVAR SAMOST, ajakirjanik