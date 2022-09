Jõhvi uus tankla teeb elektriauto kasutaja elu lihtsamaks

"Terminal tõi Jõhvi seni kiireima, 150 kW elektrisõidukilaadija, mis teeb elektriauto omamise palju lihtsamaks," ütles Terminal Oili tegevjuht Jörgen Õigus. Nii lüheneb laadimisaeg mõnekümnele minutile ja samal ajal saab teenindusjaamas nautida kiirtoitu, mille on välja arendanud Terminali tootemeeskond, kust ei puudu ka aastaid toiduvaldkonnas tegutsenud peakokk. "Lisaks on teenindusjaamas olemas kohvik, kus saab kohapeal valmistatud päevapraade, mis on väga atraktiivse hinnaga ning loomulikult värsket toorainest," märkis Õigus.

"Terminal on Eestis ainukene kett, kes kuvab avalikult kütusehindu oma kodulehel. See võimaldab tarbijal alati veenduda, milline on kütusehind konkreetsel hetkel. Samuti pakume Eestis suurimat püsikliendisoodustust ning neil, kes tangivad kuus üle saja liitri, on soodustus veelgi suurem," rääkis tegevjuht.