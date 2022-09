President Karis Narvas: paljude inimeste mõtteviisi ei saagi muuta

Eks kõik need jutud, mida ma siin kuulsin, vajavad edasimõtlemist. Üks kord aastas on liiga vähe nende teemade arutamiseks. Ega me tohiks karta ka äärmuslikke väljaütlemisi, kui nad just ei õhuta vägivallale või sõjale. Kõik see on vaja läbi rääkida ning ka kõik verbaalsed konfliktid läbi elada.