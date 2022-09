Linnaelanikud ei jää joogiveeta ka pikema elektrikatkestuse korral

Tõsi, juba järgmisel päeval üritasid energeetikavaldkonna asjatundjad rahvast maha rahustada: mööndi küll, et riskid on olemas, ent need on kontrolli all. Kinnitati, et täielik elektrikatkestus on välistatud, pigem on jutt võimalikest katkestustest siin-seal ja elektri piiramisest.