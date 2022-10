Sompa küttetorustiku auditit on plaanis alustada sel aastal

Sompas lülitati küte sisse 1. oktoobril, ent elanikud kurdavad ikka, et toad on külmad.

Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael lubas eelmisel talvel Sompa elanikega peetud kohtumisel, et suvel tehakse selles linnaosas soojustorustiku audit, et tuvastada küttevõrgu probleemsed kohad ja leida lahendused vanade majade soojusvarustuse parandamiseks. Nüüd on juba uus talv tulekul, küttetorustiku tehniline audit aga on endiselt tegemata.