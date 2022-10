Riik on valmis Lüganuse koolid endale võtma ja hiljem tagastama

Koolipargis asuv mälestuskivi annab teada, et kooliharidust on Lüganusel antud juba 17. sajandi lõpust. Valla plaan oli see järjepidevus katkestada, kuid riik on nõus kooli enda rüppe võtma.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik