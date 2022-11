Kohtla-Järve korteriühistud soovivad linnajuhtidelt hädaolukorraplaani

Korteriühistute juhtide assotsiatsiooni juhatuse liige Jelena Mutonen ütles, et sellist kohtumist ajendasid neid korraldama eelkõige vee- ja soojusettevõtete teavitused võimalikest katkestustest elutähtsate teenuste osutamisel elektrikatkestuste korral. See teema teeb muret paljudele: kohtumisel osales 60 ühistujuhti, kohale tuldi isegi naaberomavalitsustest.

"VKG Soojuse ja Järve Biopuhastuse juhid kinnitasid, et pikaajalise elektrikatkestuse tõenäosus on äärmiselt väike, ent samas ei saa ka öelda, et katkestused on võimatud," sõnas Mutonen.