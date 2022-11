SISUTURUNDUS ⟩ Ida-Virumaa ettevõtlus saab 200 miljoni euro eest otseseid investeerimistoetusi

3. Tööjõud. Töötuse määr on Ida-Virumaal jätkuvalt Eesti kõrgeim: keskmiselt 11%, samal ajal kui Eesti keskmine on 6%. Ettevõtjale tähendab see, et tööjõudu on saadaval ning koostöös Töötukassaga koolitatakse igale ettevõttele vajalik töötajaskond. Ida-Virumaa on traditsiooniline tööstuspiirkond ning töötlevas tööstuses töötamine on au sees igas vanuses.