Jõhvi korterite hinnatase on mõne aastaga kahekordistunud

Tänavu oktoobris kujunes Jõhvis tehtud korterite müügitehingute keskmiseks hinnaks Pindi Kinnisvara andmetel 730 eurot ruutmeetri kohta, mis on kalleim näitaja sel sajandil. Võrdluseks: kolm aastat tagasi jäi sügiskuudel ruutmeetri hind alla 400 euro ja käis 2021. aastal ka alla 300 euro. Sealtpealt on korterite hinnatase liikunud Jõhvis järjekindlalt ülespoole, tehes küll osal kuudel ka jõnkse allapoole. Nii oli tänavu novembris keskmine hind 620 eurot.

Tähelepanuväärne on, et Jõhvi korterite hinnatase on viimase aasta jooksul oluliselt lähenenud naabermaakonna Lääne-Virumaa keskusele Rakverele. Praegu on see vahe ligikaudu 500 eurot, aga oli veel mullu ligemale 1000 eurot.