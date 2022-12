Kohtla-Järve volikogu lasi linnaeelarvest välja ligemale 1,3 miljoni euro eest õhku

"Kuna lisaeelarve vastuvõtmisega on kiire, sest aastalõpp läheneb, siis ei näinud võimalust menetlemiseks pikemat aega ja kaasata komisjone. Miks on lisaeelarve menetlemine nii pikaks läinud, miks on asjad veninud, tuleb vaadata lihtsalt minevikku," ütles volikogu esimees Hendrik Agur volikogu liikmele Eduard Odinetsile, kes juhtis tähelepanu, et linna põhimääruse järgi peavad eelarveid arutama kõik volikogu komisjonid, ja lisas, et linnavalitsusel oli kolm kuud aega, et tuua lisaeelarve volikogusse, aga saadikud nägi seda kaks päeva enne istungit.