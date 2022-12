Prefekt, abivallavanem ja teised jooksevad korvpalliplatsile raha koguma

Ida prefektuuri särgis platsile tulevad mängijad on nooruspõlves vähemal või rohkemal määral korvpallimänguga kokku puutunud. Ketsid ajab jalga ka Väike-Maarjas korvpallimänguga alustanud Ida prefekt Tarvo Kruup, kes on hiljem mänginud enda rõõmuks nii maakondlikes kui ka Eesti amatöörliigades.

Kui Viru vangla direktor Marek Aas on kahel aastal olnud rajal Jõhvi tänavatel korraldatud Vabaduse Valvuri jooksul, siis sel nädalal osaleb ta ka korvpalliturniiri korraldamisel.

Viru vangla direktor Marek Aas märkis, et vangla korvpallimeeskond valmistub turniiriks väga põhjalikult ja tempokalt. Pealegi valmis just Viru vanglas Jõhvi esimene nüüdisaegne korvpallisaal − Jõhvi spordihall avati mõned aastad hiljem. "Spordilahing saab olema mänguline, meeleolukas, emotsioonidest pakatav ja meeldejääv ning tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt ja üheskoos panustamine heategevusse," märkis Aas. "Vanglateenistuses ja Viru vangla meeskonnas on palju spordi- ja pallimänguhuvilisi ning oleme ka varem korvpallis tugeva esindusega väljas olnud."