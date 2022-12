Järve Biopuhastus investeerib Sompa veetorustiku uuendamisse

Sompa elanike liit pöördus Kohtla-Järve linnavalitsuse, Järve Biopuhastuse ja terviseameti poole murega, et sompalaste kraanivee rauasisaldus on lubatud normist kõvasti kõrgem. Vee-ettevõtte rakendatud meetmed on olukorda küll parandanud, kuid selleks, et probleemid jäädavalt kaoks, on tarvis rohkem kui 60 aastat kasutuses olnud veetorustik renoveerida.