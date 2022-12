Narva linnamajandusameti direktor sai kahtlustuse altkäemaksu võtmises

Viru ringkonnaprokurör Alan Rüütel ütles Põhjarannikule, et Šibalovale esitatud kahtlustus on seotud ettevõtja Nikolai Ossipenkoga, kellele esitati kahtlustus korruptsioonikuritegudes oktoobris ja kes võeti novembris vahi alla. "Hetkeline kahtlus on selles, et Ossipenko pole piirdunud vaid Kohtla-Järvel tegutsemisega, vaid tema haare on laiem. Täna kontrollisime võimalikku Narva suunda. Tegu on selle aasta episoodiga," ütles Rüütel lisades, et täpseid üksikasju ei saa ta avaldada.