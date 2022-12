Anna Tširkova − elukutselt ehitusinsener, kutsumuselt moelooja

Anna Tširkova (kunstnikunimega Anna Belamor) on sündinud Kohtla-Järvel ning lõpetanud Järve vene gümnaasiumi. Viimastel aastatel on ta suurt edu saavutanud moetööstuses ning praeguseks on tal ka oma kaubamärk B´MOR, mis toodab Eesti kliimas asendamatuid praktilisi, sooje ja stiilsed rõivaid.