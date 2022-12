JUHTKIRI ⟩ Nõukogude taagast vabanemise raskus

Miks on Narvas nii kaua aega võtnud nõukaaegsete punategelaste nimesid kandvate tänavate ümbernimetamine sobivamate vastu? Miks Sillamäel on osa volikogu liikmeid selle vastu, et vahetada välja Stalini "punakotka" Valeri Tškalovi tänava nimi? Miks on Narva endine linnapea, kes on suure osa oma teadlikust elust elanud vabas Eestis, selle vastu, et keskaegse Narva linnuse õuelt viidaks lõpuks minema kurjuse impeeriumi rajaja Vladimir Lenini kuju, mis sinna kuidagi ei sobitu?