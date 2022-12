Kohtla-Järvel ja Jõhvis tõuseb kaugkütte hind

Soojuse uus piirhind Kohtla-Järve Ahtme, Järve ja Sompa linnaosa, Jõhvi linna ja valla ning Tammiku asula ja Jõhvi küla ühendatud võrgupiirkonnas on alates järgmise aasta 21. jaanuarist 61,71 eurot megavatt-tunni kohta käibemaksuta. Praegune hind on 53,54 eurot. Sel tasemel on hind püsinud mitmeid aastaid.

Seda piirkonda kaugküttega varustava firma Gren Viru juhatuse liikme Andres Klaasmäe sõnul on hinnatõus tingitud põhiliselt sellest, et soojusenergiat tootva VKG Energia tootmiskulud on tõusnud. "Käesolev hinnatõus on tingitud ainult sellest, et VKG Energia tõstab konkurentsiametiga kooskõlastatult meile müüdava soojusenergia hinda," ütles ta.