Sotsid said oma nimekirja Kuznetsovi ja Uttendorfi

Kuznetsov peab tähtsaks, et Ida-Virumaale tuleks rohkem riiklikke investeeringuid. "See tähendab, et toetan näiteks mõtet, et Alutaguse puhke- ja spordikeskuse rahastamisse annaks oma panuse ka riik," rääkis Kuznetsov, kelle Illuka vallavanemaks olemise ajal saigi see keskus suuremas osas praeguse kuju ja sisu.