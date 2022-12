"Narva ei ole ühe tanki linn. Narva defineerimine ühe tanki linnana oleks solvav ja eksitav. Mina ei soovi seda. Narva on palju enamat," märkis augusti alguses Eesti president Alar Karis.

Samas tõdes president, et teise maailmasõja tanki koht pole Narvat ja Narva-Jõesuud ühendava maantee ääres pjedestaalil, vaid muuseumis. "Olen Ukrainas ise näinud, millist valu ja leina toovad peaaegu samasugused Vene tankid," rääkis ta, lisades, et paljudele Eesti inimestele sümboliseeribki see vana tank Vene vägede ohvriterohkeid rünnakuid Ukraina linnade ja külade pihta.