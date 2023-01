VIDEO ⟩ Kui rekonstrueerid kortermaja, on maja nagu uus, tood kulud alla – ja riik maksab poole kinni!

Meelis Astoki sõnul ei olnud keeruline ei ehitus ega ka KredExile taotluse esitamine, sest nad palkasid tehnilise konsultandi, kes kogu protsessi vedas. „Võtsime ette maja tervikliku rekonstrueerimise. See tähendas, et vahetati välja kogu küttesüsteem ja aknad ning soojustati fassaad ja katus. Lisaks paigaldati sundventilatsioon, mis on maja tervise ja heade elamistingimuste saavutamiseks väga oluline,“ räägib ühistu juht.

Soovitusena teistele korterühistu juhtidele ütleb Meelis Astok, et igal juhul tuleks rekonstrueerimine ette võtta, sest võita on väga palju. „Meie renoveeritud majas on vähenenud küttekulud ning niiskus ei ole enam probleem, samuti saime tänu heale soojapidavusele alustada kütteperioodi tunduvalt hiljem.

Kokku on korterelamud investeerinud renoveerimisse KredExi rekonstrueerimistoetuse abil alates 2015. aastast 305 miljonit eurot, ainuüksi viimasel viiel aastal on korda tehtud üle 700 korterelamu.

Lähiajal avaneva rekonstrueerimistoetuse vooru eelarve on ligikaudu 80 miljonit eurot.

Korteriühistud saavad lisaks rekonstrueerimistoetusele taotleda KredExist ka renoveerimislaenu või pangalaenu käendust.

Miks renoveerida? Tutvu argumentidega.

Ida-Virumaal nõustavad korteriühistuid tasuta nii eesti kui ka vene keeles KredExi konsultant Ljudmila Peussa ja tehniline ekspert Ilja Fjodorov. Küsimused on teretulnud ljudmila.peussa@kredex.ee. Ühistud võivad konsultandi kutsuda ka korteriühistu koosolekule, et ühistu liikmed saaksid küsida otse eksperdilt.

Elamute renoveerimistoetused jätkuvad

Triin Reinsalu, EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Foto: Kredex

Eestis on suur osa korterelamutest ehitatud nõukogude ajal, mis arvestades tollaseid madalaid ehitusstandardeid ja puudulikku arusaama energiasäästust, vajavad nüüd tõsist uuendamist. Võttes arvesse viimaste aastate suurt vajadust korterelamute rekonstrueerimise toetuste järele, pole kahtlust, et nende meetmetega tuleb jätkata.

Raha kättesaadavuse parandamiseks hakkasime korteriühistutele lisaks toetustele renoveerimislaenu pakkuma, samuti on jätkuvalt kättesaadav korterelamu laenukäendus. Käendame ka kodu soetamist ja rekonstrueerimistöid maapiirkonnas.

Praegu katsetame korterelamute tehaselise rekonstrueerimise projekti, kus elamu soojustuselemendid toodetakse tehases ning tellinguid majale paigaldama ei pea. See võiks oluliselt lühendada rekonstrueerimiseks kuluvat aega, tõsta ehituskvaliteeti, lihtsustada asjaajamist ning on seetõttu ka majaelanikele stressivabam. Selline rekonstrueerimislahendus on toetatav ka uues korterelamute toetusmeetmes.

EASi ja KredExi ühendasutus on üks osapool Euroopa Liidu projektis LIFE IP BuildEST, mis toob kokku eri osapoolte teadmised ja kogemused Eesti elamufondi rekonstrueerimiseks aastaks 2050.