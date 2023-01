Narva nimetab Tiimanni ja Daumani tänava ümber

Narva linnavolikogu 26. jaanuari istungil kiitsid saadikud heaks linnavalitsuse eelnõu nimetada Ancis Daumani tänav ümber Kivilinna tänavaks ja Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks. Et edaspidi segadust vältida, nimetatakse ühtlasi praegune Soldino tee ümber Suur-Soldina teeks.

"Narva volikogu tänase otsusega sai lahenduse kolm aastakümmet kestnud vastasseis Narva volikogu ja Eesti ajalookäsitluse vahel," kommenteeris Narva linnapea Kari Raik. "Loodan väga, et tulevikus on kõik need küsimused ja teemad, millega Narva Eesti ajakirjanduse uudisekünnise ületab, suunatud tulevikku, mitte minevikku ja räägivad linna kiirest arengust," lisas Raik.