Ida-Viru turismivedur sai üleriigilise tunnustuse

Koostöö Veduri auhinnaga tunnustab EVEA kohalikku organisatsiooni või erialaühendust, kelle ühine tegu või tegevus on märkimisväärselt edendanud kohalikku elu ja väikeettevõtjatevahelist koostööd.

Žürii esimees, EVEA asepresident Marina Kaas ütles, et turism on viimastel aastatel enim kannatada saanud. "Kui koroonakriisis said kannatada kõik turismiettevõtjad üle Eesti, siis sõjaga on kaotanud Ida-Virumaa oma põhilise välisturu − Vene turistid. Klaster oli liikumapanev jõud, kes hakkas kogu strateegiat ümber mõtestama ja väga aktiivselt otsima ärakadunud turule asendust Soomes ja Lätis, ning see on päästnud olukorra."

Marina Kaas lisas, et oskus ka raskes olukorras lahendusi leida on tunnustust väärt. "Ettevõtted jäid ellu ja said võib-olla tõuke oma tootearenduseks, et seda uuele klientuurile kohandada, mis jällegi teeb nad tugevamaks."

EVEA tunnustab Koostöö Veduri auhinnaga ka Ida-Viru ettevõtluskeskust, mille tiiva all turismiklaster tegutseb.

"Kõige rohkem tahame aga tunnustada neid ettevõtjaid, kes teevad omavahel koostööd, kuigi suur osa nendest on omavahel konkurendid. Nad mõistavad, et turist ei tule kunagi ühte hotelli, spaad või restorani külastama, vaid turist tuleb ikkagi piirkonda. Klaster ja inimesed, kes seda veavad eesotsas Kadri Jaloneniga, on teinud Ida-Virust väga atraktiivse külastuskeskkonna, mis ei ole võrreldav ühegi teise regiooniga."

Laureaadi valikul oli üheks kriteeriumiks mõju piirkonnale. "On väga oluline, et Ida-Virumaad ei nähta ainult tööstuspiirkonnana või veelgi kitsamalt energeetika- ja põlevkivipiirkonnana. Siin on ka head restoranid, hotellid, spaad," märkis Marina Kaas.

Ida-Viru turismiklastrisse kuuluvad 42 turismiettevõtjat ja kõik kaheksa Ida-Viru omavalitsust, kelle ühine eesmärk on teha Ida-Virumaast Eesti nr 1 turismisihtkoht Tallinna järel aastaks 2035.