Narva tänavanimede konflikti tuleb selgust tooma rahvusvahelise õiguse professor

Äsja riigikogusse pääsenud Narva volikogu liikme Aleksei Jevgrafovi sõnul on eestlaste seisukohad Tiimanni ja Daumani tänava übernimetamise puhul selged, kuid Gorbatši, Bastrakovi, Juhhanovi ja Grafovi tänava ümbernimetamise otsus tekitab suuri küsimusi nii volikogu ajaloopärandi komisjonile kui ka paljudele linnakodanikele. "Kui Daumani ja Tiimanni tänava ümbernimetamise otsuse eelnõu esitati linnavolikogu töösse, siis oli sellega kaasas ajalooline õiend Tartu ülikooli teadlastelt. Kahjuks teises küsimuses teavet ei olnud, seega arvan, et kõik huvitatud kodanikud peaksid saama vastuse küsimusele: milles on süüdi neli Punaarmee sõdurit Grafov, Bastrakov, Juhhanov ja Gorbatš, kes võitlesid üldtunnustatud kurjuse, fašismi vastu, kes hukkusid lahingutes, vabastades Eesti natsivägedest? Miks riik nõuab nendenimeliste tänavate ümbernimetamist?" lisas Aleksei Jevgrafov, kes on ka Narva linnavolikogu ajaloolise pärandi komisjoni juht.

"Volikogu liikmed on korduvalt rõhutanud, et enne otsuse langetamist tänavanimede muutmise kohta on vajalik saada ekspertiis Tartu ülikooli teadlastelt. Loodan, et kohtumine akadeemik Lauri Mälksooga, kes on ühtlasi Tartu ülikooli professor, annab oodatud vastused. Kohtumine on avatud kõigile huvilistele, seega ootame arutelust osa võtma kõiki selle teema vastu huvi tundvaid linnakodanikke," ütles Narva linnapea Katri Raik.