Tänavust teatripidu võõrustab Narva

"Ütleme ausalt, et see on meile väga oluline," tõdes Vaba Lava juht Märt Meos. "Gala pidi toimuma esialgu Narvas 2021. aastal, aga jäi ära. Tavaliselt, kui teatripidu ära jääb, teeb järgmine. Teatrijuhtide liidus otsustatud nimekiri, kes mis aastal teeb, on umbes kuus aastat ette."

Kultuuriprogrammi paneb kokku võõrustaja nagu tavaliselt. "Oleme programmiga tegelnud sügisest saadik. Tuleb arvestada, et on otseülekanne ja pead etteantud aega mahtuma. Sel aastal on ta pühendatud Ukraina teemale. Kuigi see on pidulik sündmus ja kindlasti tuleb ka lõbusamaid hetki, ei pääse me sõjast üle ega ümber," ütles Meos.