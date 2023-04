VIDEO ⟩ Kohtla-Järve gümnaasiumi bänd Kratt tegi Valastel video rahvalaulust "Suur tamm"

Pärimusteadlaste hulgas on üsna levinud hüpotees, et see laul on läänemeresoomlaste mütoloogia ilmapuu lugu. Sellele rahvalaulule tegi 15 aastat tagasi arranžeeringu Eesti legendaarne regirokiansambel Oort ning seda versiooni tõlgndab omal moel ka Kratt.