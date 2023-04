Kohtla-Järve lasteaiad jäävad tänavu renoveerimata

Neljandat aastakümmet tegutseva Tarekese lasteaia hoone energiaaudit näitas juba kaks aastat tagasi, et hoones on vaja soojustada fassaad, vahetada välja katus ja sokkel, põhjalikult remontida küttesüsteem ning ehitada ventilatsioonisüsteem. Umbes samasugune on olukord veel kahes suures lasteaias: Punamütsikeses ja Aljonuškas. Nende lasteaedade jaoks said koostatud ka renoveerimisprojektid, ettevalmistustööd algasid 2021. aastal ja riik lubas neid toetada, kuid sellest hoolimata tuleb seal remonditöödega veel oodata.