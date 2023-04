Tegu on hiljuti Peterburis kohvikus õhku lastud Vene impeeriumimeelse sõjablogija Vladlen Tatarski kuulsaks saanud tsitaadiga: "Me võidame ükskõik keda, me tapame kõik, me röövime kõiki, keda vaja. Kõik saab olema nii, nagu meile meeldib."