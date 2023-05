Jõhvi uue koolimaja ümbruse korrastamine kestab veel aasta lõpuni

Vallapoolse projektijuhti Jevgeni Korniltsevi sõnul on ehitajad asunud laduma kiviparketti ja samas tehakse ka betoonaluseid. Järgnevatel kuudel jätkatakse kiviparketi panekut ning tehakse haljastustöid. "Kuna koolimajas käib veel juuni alguseni õppetöö, on ehitajaga kokku lepitud, et mürarikkaid töid koolipäeva ajal ei tehta," lisas ta.