9. mai Ida-Virumaal: kahel pool Narva jõge käis propagandasõda, politsei tuvastas 40 rikkumist

Katri Raigi sõnul on Narva Ida ja Lääne vastandumise sümbolkoht. "Narva logo on: Euroopa algab siin. 9. mai sündmused kinnitasid seda veel kord ja see kontsert oli selles mõttes sümboolne," sõnas ta. Teisipäeval toimunud propagandakontsert tõi promenaadile sadu huvilisi, kellest enamiku vanus oli üle keskea.

Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik